Eine Polizeibehörde in England untersucht erneut Vergewaltigungsvorwürfe gegen Influencer Andrew Tate. Der Fall war vor Jahren abgelegt worden -warum, soll jetzt auch untersucht werden.
27.03.2026 - 10:28 Uhr
London - Die Polizei von Hertfordshire hat ihre Ermittlungen gegen den als frauenverachtenden Influencer bekannten Andrew Tate unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung wieder aufgenommen. Es gehe um Vorwürfe aus den Jahren 2014 und 2015 im Zusammenhang mit mutmaßlichen Vergewaltigungsdelikten und sexuellen Übergriffen, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit.