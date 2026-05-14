Labour wankt: Gesundheitsminister Streeting tritt zurück. Aller Voraussicht nach wird er Premierminister Keir Starmer nun um den Parteivorsitz herausfordern.
14.05.2026 - 14:28 Uhr
London - Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting ist aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurückgetreten. Erwartet wird, dass der 43-Jährige Starmer um den Parteivorsitz herausfordert. Mit dem Posten des Parteichefs ist auch das Amt des Premierministers verbunden, das Starmer im Falle einer Niederlage abgeben müsste.