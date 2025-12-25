Die britischen Royals feiern Weihnachten - auf dem Programm steht der traditionelle Gottesdienst. Mit dabei sind auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew.
Mit beiden Töchtern des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew hat die britische Königsfamilie am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teilgenommen. Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) kamen nach König Charles III. (77) an der St. Mary Magdalene Church an. Ihr Vater war wegen dessen Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen worden.