Der potenzielle Herausforderer des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, ist ins Parlament gewählt worden. Der 56-Jährige gewann den Sitz bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield und könnte nun Starmer in eine parteiinterne Führungswahl zwingen.

dpa 19.06.2026 - 04:11 Uhr

London - Der potenzielle Herausforderer des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, ist ins Parlament gewählt worden. Der 56-Jährige gewann den Sitz bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield und könnte nun Starmer in eine parteiinterne Führungswahl zwingen.