Sie galt als Hoffnungsträgerin des linken Flügels der Labour-Partei. Nun stolpert Rayner über eine zu gering entrichtete Grunderwerbssteuer. Für die Regierung in London ist das ein schwerer Schlag.

dpa 05.09.2025 - 13:27 Uhr

London - Die britische Vizepremierministerin Angela Rayner tritt wegen einer Kontroverse über zu geringe Steuerzahlungen zurück. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben. Für die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer ist der Rücktritt Rayners ein massiver Rückschlag. Sie galt als Galionsfigur des linken Parteiflügels und als Hoffnungsträgerin einer Partei, die in den Umfragen derzeit schwächelt.