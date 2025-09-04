Die roten Busse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben und der Buckingham-Palast. Nun ist einer der Busse nahe einem geschäftigen Bahnhof verunglückt.

dpa 04.09.2025 - 12:14 Uhr

London - Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Mehrere Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig geraten war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch der Fahrer sei unter den Verletzten.