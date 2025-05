London - Unter großem Medieninteresse ist der Schauspieler Russell Brand nach der Anklage gegen ihn wegen Vergewaltigung vor Gericht erschienen. Der 49-jährige Brite äußerte sich während der Anhörung nicht zu den verlesenen Anklagepunkten. Er bestätigte seinen Namen und seinen Wohnort sowie sein Alter und wurde unter Auflagen wieder aus dem Saal entlassen, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gericht berichtete.

Brand ist wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt. Ihm werden vier Taten im Zeitraum von 1999 bis 2005 vorgeworfen. Nach Angabe der Polizei sind vier Frauen betroffen. Brand weist die in der Anklage erhobenen Vorwürfe zurück.

In einem Video in den sozialen Medien hatte er gesagt, für die Gelegenheit dankbar zu sein, sich vor Gericht gegen die Anklage verteidigen zu können. Dass er unter Auflagen auf freiem Fuß bleiben darf, bedeutet in der Regel, dass der Pass abgegeben werden muss und das Land nicht verlassen werden darf.

Gericht legt nächsten Termin fest

Die Anhörung im Zentrum der britischen Hauptstadt wurde von etlichen Medienvertretern begleitet. Brand, der früher mit Popsängerin Katy Perry (40) verheiratet war, kam mit Sonnenbrille und weit aufgeknöpftem Hemd am Gericht an. Jeder seiner Schritte wurde von Fotografen dokumentiert. Der nächste Gerichtstermin, dann vor dem Londoner Strafgerichtshof Old Bailey, wurde für den 30. Mai angesetzt.

Die Vorwürfe gegen Brand waren 2023 erhoben worden. Die Polizei hatte die Ermittlungen nach ersten Medienberichten aufgenommen.