Nach den jüngsten Veröffentlichungen zu Andrew und Epstein äußert sich das Thronfolgerpaar öffentlich – und geht damit einen ungewöhnlichen Schritt.
09.02.2026 - 10:55 Uhr
Der britische Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) zeigen sich besorgt über den Epstein-Skandal, in den auch der ehemalige britische Prinz Andrew verwickelt ist. „Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin über die anhaltenden Enthüllungen zutiefst besorgt sind“, hieß es aus dem Kensington-Palast mehreren Medienberichten zufolge. „Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern“, heißt es weiter.