Eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1991, an der Prinzessin Diana mitgewirkt hat, gibt Einblicke in das Lebensgefühl der frühen 90er-Jahre.
London - Wie war die Welt nochmal in den frühen 1990er-Jahren, als Prinzessin Diana noch gelebt hat? Eine einst von der bei einem Autounfall gestorbenen britischen Ikone mitverpackte Zeitkapsel gibt einen kleinen Einblick: Unter anderem eine CD mit Kylie Minogues drittem Album, ein Taschenrechner, ein Mini-Fernseher zum Mitnehmen und Zeitungsartikel kamen zum Vorschein, als die Kapsel viel früher als geplant geöffnet wurde.