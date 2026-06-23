Vor einem Jahrzehnt überraschten die Briten die Welt mit der Entscheidung, die EU zu verlassen. Der Brexit hat nicht nur die Beziehung zum Kontinent, sondern auch das Land selbst tief verändert.
23.06.2026 - 05:01 Uhr
London - "The British people have spoken and the answer is, we're out". Mit diesen Worten verkündete BBC-Moderator David Dimbleby am Morgen nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016 das haarscharf ausgegangene Ergebnis. Mit 52 zu 48 Prozent hatten die Briten für den Austritt gestimmt. Der Schock war groß und hallt bis heute nach.