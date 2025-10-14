Landesweite Streiks haben in Belgien am Dienstag den Flugverkehr lahmgelegt. Für den späten Vormittag war in Brüssel eine Großdemonstration angekündigt.
14.10.2025 - 09:51 Uhr
Landesweite Streiks haben in Belgien am Dienstag den Flugverkehr lahmgelegt. Am Flughafen der Hauptstadt Brüssel fielen alle Abflüge aus, der zweitgrößte Flughafen des Landes nahe der Stadt Charleroi strich nach Angaben der Betreiber alle Starts und Landungen. Für den späten Vormittag war in Brüssel eine Großdemonstration gegen die Regierung des Rechtsnationalisten Bart De Wever angekündigt.