Die Große Arabische Wüste war nicht immer eine lebensfeindliche Sandwüste. Stattdessen gab es dort bis vor etwa 6000 Jahren ein riesiges Seen- und Flusssystem, wie Geologen herausgefunden haben. Monsunregen schuf einst ein „Grünes Arabien“ mit Grasland und Savannen.

Mineralablagerungen aus Tropfsteinhöhlen zeigen, dass das Landesinnere des heutigen Saudi-Arabiens im Lauf der letzten acht Millionen Jahre immer wieder und über kürzere Zeiträume feucht und grün war.

Forscher unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz konnten das Klima der Großen Arabischen Wüste mit Hilfe von Isotopenanalysen rekonstruierten. Die Forscher schlussfolgern, dass das ausgedehnte Trockengebiet zwischen Afrika und Eurasien nicht immer ein unüberwindbares Hindernis für Menschen und Tiere war.

In der Wüste befindet sich Rub al-Chali (das leere Viertel), eine der größten zusammenhängenden Sandflächen der Welt. Sie ist eine Erweiterung der Wüste Sahara. Foto: Imago/Imagebroker

Feuchtsavanne bereits vor acht Millionen Jahren

Feuchte Perioden gab es auf der gesamten Arabischen Halbinsel bereits vor rund acht Millionen Jahren und damit früher als bislang bekannt.

Gewaltige geografische Barriere

Die Große Arabische Wüste erstreckt sich vom Jemen über den Persischen Golf und Oman bis nach Jordanien und den Irak über eine Fläche von 1.855.000 Quadratkilometer. Sie ist die fünftgrößte Wüste der Welt und die größte in Asien. In ihr befindet sich Rub al-Chali (das leere Viertel), eine der größten zusammenhängenden Sandflächen der Welt. Sie ist eine Erweiterung der Wüste Sahara.

Die Arabische Wüste ist eine der größten geografischen Barrieren der Erde, die die Ausbreitung von Tieren zwischen Afrika und Eurasien behindert. Die riesige Trockenwüste, die sich von der östlichen Sahara bis zur Arabischen Halbinsel erstreckt, ist mindestens elf Millionen Jahre alt.

Fossilienfunde belegen jedoch, dass hier vor etwa 400.000 Jahren wasserabhängige Tiere wie Krokodile und Nilpferde lebten. Foto: Imago/Imagebroker

Vor 400.000 Jahren lebten in der Rub al-Chali Krokodile und Nilpferde

Wie also haben Säugetiere und auch unsere Vorfahren dieses unwirtliche Gebiet durchquert, um von Afrika nach Eurasien zu gelangen?

Bisher war wenig über das frühere Klima der Arabischen Halbinsel bekannt, da Analysen von Paläo-Klimaarchiven wie etwa von Tropfsteinen bisher fehlten. Fossilienfunde belegen jedoch, dass hier vor etwa 400.000 Jahren wasserabhängige Tiere wie Krokodile und Nilpferde lebten.

Frühere Untersuchungen aus dem Oman und aus Jemen ließen dort auf wiederkehrende feuchtere Klimaphasen bis vor 1,1 Millionen Jahren schließen. Auch von der Sahara ist bekannt, dass sie in der Vergangenheit immer wieder ergrünte.

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht wurde, zeigt nun, dass regenreiche Phasen auf der Arabischen Halbinsel über einen viel längeren Zeitraum und zudem wesentlich weiter nördlich auftraten als bislang angenommen.

Üppig begrünt in niederschlagsreichen Perioden

Demnach erlebte Arabien während der vergangenen acht Millionen Jahre wiederholt niederschlagsreiche Perioden und war wahrscheinlich üppig begrünt. Die feuchten Zeitfenster umfassten jeweils mehrere Jahrtausende und ermöglichten es vermutlich, dass Tiere und unsere Vorfahren die Arabische Halbinsel besiedelten und zwischen Afrika und Eurasien migrierten.

Die Ursache der wasserreichen Zeiten sind laut der Studie tropische Niederschläge, die aber über die Jahrmillionen schwankten und insgesamt immer schwächer wurden.

Abstieg in die Tiefe: Eingang zu einer Höhle in der Arabischen Wüste. Foto: © Hubert Vonhof

Analysen von Tropfsteinen aus sieben saudi-arabischen Höhlen

Die Wissenschaftler untersuchten Stalagmiten und Stalaktiten aus sieben saudi-arabischen Tropfsteinhöhlen und ermittelten anhand von Isotopenanalysen, in welchen Zeiträumen das Klima auf der Arabischen Halbinsel feuchter war.

Konkret identifizierte das Team mehrere zeitliche Phasen, in denen Tropfsteine wuchsen, es in der Arabischen Wüste also geregnet haben muss:

Die älteste niederschlagsreiche Periode wiesen die Forschenden für die Zeit um 7,5 Millionen Jahren vor unserer Zeit nach.

Erdgeschichtlich kurzes Zeitfenster

Weitere feuchte Phasen identifizierten sie in der Zeit vor etwa zwei Millionen Jahren, als die ersten menschlichen Vorfahren in Asien auftauchten. Diese regenreichen Zeiten sind für die Menschheitsgeschichte somit von besonderer Bedeutung.

„Die wiederkehrenden feuchteren Bedingungen auf der Arabischen Halbinsel sind nicht nur klimatologisch interessant,“ erklärt Hubert Vonhof vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie.

„Da die Arabische Wüste in den letzten acht Millionen Jahren immer trockener wurde, waren diese erdgeschichtlich kurzen Zeitfenster mit feuchteren Bedingungen für die Wanderung von Säugetieren zwischen Afrika und Eurasien wohl umso wichtiger. Das galt wahrscheinlich auch für unsere menschlichen Vorfahren,“ ergänzt der Geologe.

„Die Höhlenwelt, die wir unter der Arabischen Wüste entdeckt haben, ist atemberaubend“, der Geologe Hubert Vonhof vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie (Hubert Vonhof, li., Alexander Budsky (re., Co-Autoren der Studie. Foto: © The Green Arabia project

Niederschläge nahmen ab, weil sich Monsungürtel verlagerte

„Arabien wurde bei der Frage, wie Säugetiere und Hominiden von Afrika nach Eurasien gewandert sind, traditionell übersehen, aber Studien wie unsere belegen zunehmend die zentrale Rolle der Region,“ erläutert Faisal al-Jibrin, leitender Archäologe der saudischen Kulturerbe-Kommission.

In den letzten acht Millionen Jahren hat der Studie zufolge der Monsunregen nach Süden verlagert, wodurch die Niederschläge während der feuchten Zeitintervalle immer mehr abnahmen. „Insgesamt ist es auf der Arabischen Halbinsel immer trockener,“ erläutert Monika Markowska vom Max-Planck-Institut für Chemie.

Laut der Geochemikerin wurde der Verlust des Monsunregens über Arabien letztlich durch die Abkühlung der Nordhalbkugel der Erde verursacht, was den Monsungürtel nach Süden verschob.

Tropfsteine, sogenannte Speläotheme, sind hervorragende Klimaarchive, da sich die chemische Zusammensetzung des Kalziumkarbonats der Speläotheme mit den klimatischen Bedingungen über der Höhle ändert. Foto: © Hubert Vonhof

Wir die Große Arabische Wüste in Zukunft wieder begrünt?

Ob das Klima der Arabischen Halbinsel mit dem menschengemachten Klimawandel wieder feuchter wird, ist offen. Auch in der Vergangenheit ging ein wärmeres Klima nicht immer mit mehr Niederschlägen auf der Arabischen Halbinsel einher.

Wie sich das Klima entwickeln wird, hängt neben der menschengemachten Erderwärmung von einigen anderen Faktoren wie den periodischen Schwankungen der Erdumlaufbahn und -neigung ab und lässt sich daher nur schwer voraussagen. „Derzeit deutet die Studienlage jedoch daraufhin, dass die Arabische Halbinsel mit dem Klimawandel keiner regenreicheren Zukunft entgegengeht,“ betont Hubert Vonhof.