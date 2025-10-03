„Große Ehre“ für Stuttgart Surge: Eintrag ins Goldene Buch – und viele offene Fragen

Das große Finale in der MHP-Arena, in dem Stuttgart Surge triumphierte und sich den Titel in der European League of Football (ELF) holte, liegt fast vier Wochen zurück – doch gefeiert wird immer noch. Am Mittwoch hatte das Meister-Team einen großen Auftritt im Göckelesmaier-Zelt auf dem Wasen, einen Tag später war der Rahmen dann ein gänzlich anderer: Die Spieler und ihr Trainerstab trugen sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein. „Für uns“, sagte Jordan Neuman, „ist das eine riesengroße Ehre.“ Und ein Moment, der unvergessen bleiben wird.

Zugleich musste der Chefcoach an eine andere Unterschrift denken, die er geleistet hat. Vor exakt drei Jahren unterzeichnete Jordan Neuman, bis dahin erfolgreicher Trainer der Schwäbisch Hall Unicorns, seinen ersten Vertrag bei Stuttgart Surge. „Damals begann die Reise“, sagte er, „um unser Ziel zu erreichen, mussten wir hart kämpfen. Ich bin stolz auf diese Mannschaft!“ Von der auch der Stuttgarter Oberbürgermeister beeindruckt ist.

Frank Nopper: „Stuttgart ist eine bärenstarke Sportstadt“

Frank Nopper bezeichnete Stuttgart Surge als „ruhmreichen Champion“ und hob den „unerschüttlichen Willen“ der Mannschaft sowie deren „Leidenschaft, Zusammenhalt und Mut“ hervor. Der Titel bringe nicht nur einen Pokal im Regal, er sei auch ein Signal. „Stuttgart ist eine bärenstarke Sport- und gerade auch eine superstarke Football-Stadt“, sagte der OB und wandte sich direkt an die Spieler: „Ganz Stuttgart ist stolz auf Euch!“

Autogrammstunde der besonderen Art im Stuttgarter Rathaus – das ist das Ergebnis. Foto: Baumann/Julia Rahn

Anschließend unterschrieben die Footballer, ihre Trainer und Geschäftsführer Suni Musa im Goldenen Buch. „Dass darin jetzt mein Name steht, hätte ich niemals für möglich gehalten“, sagte der gebürtige Stuttgarter Ben Wenzler, „es ist nicht zu fassen, was unser Erfolg für Ausmaße angenommen hat.“ Ähnlich dachte Louis Geyer. „Nach dem Finale haben wir unglaublich viel erlebt“, sagte der Wide Receiver, der nach seinen drei Touchdowns gegen die Vienna Vikings als wertvollster Akteur des Endspiels ausgezeichnet worden war, „es ist unglaublich cool zu sehen, wie die Stadt hinter diesem Erfolg steht.“ Und Florian Lengauer, der für den Eintrag ins Goldene Buch extra aus München angereist war, meinte: „Das ist die größte Ehre, die man als Sportler erleben kann.“ Für viele Surge-Footballer ist es allerdings auch die letzte Zeremonie dieser Art gewesen.

Jordan Neuman muss den großen Umbruch managen

Florian Lengauer („Der Körper macht nicht mehr mit“) gehört zu den Spielern, die ihre Karriere nach dem Triumph beendet haben – oder es noch tun werden. In Summe, schätzt Jordan Neuman, dürften rund 20 Akteure das Team verlassen. „Ich kenne alle Namen, aber viele sind noch nicht offiziell, und vielleicht bekommt der eine oder andere ja im Januar oder Februar nochmal einen Energieschub und kehrt doch zurück“, sagte der Chefcoach, der mit einem derart großen Aderlass gerechnet hat: „Im Football ist das normal, überraschend war eher, wie wenig Wechsel es bei uns in den vergangenen Jahren gegeben hat. Wir verlieren jetzt Top-Spieler, aber wir bleiben eine sehr talentierte Gruppe mit Jungs, die auf ihrem Höhepunkt sind. Bis Mitte Dezember werden wir ein klares Bild davon haben, wie unser neuer Kader aussehen wird.“ Und noch eine andere offene Frage muss bis dahin beantwortet sein.

Noch ist völlig unklar, ob es den Rebellen, die sich in der European Football Alliance (EFA) zusammengeschlossen haben und zu denen auch Stuttgart Surge gehört, tatsächlich gelingt, wie angekündigt eine eigene Liga zu gründen. „Derzeit ist die EFA dabei, eine saubere Organisationsstruktur aufzubauen“, sagte Surge-Gesellschafter Nico Göhner, der weiß, dass die Zeit drängt. „Ich hoffe dass die ganzen Diskussionen und Uneinigkeiten dem Sport nicht schaden“, meinte Ben Wenzler, „für uns Spieler ist die aktuelle Situation auf jeden Fall ziemlich blöd – es gibt keine Sicherheit.“

Insofern sind die Gespräche, die Jordan Neuman derzeit mit seinen Surge-Akteuren und potenziellen Verstärkungen führt, alles andere als einfach. Trotzdem bleibt der Trainer optimistisch. „Ich bin mir sicher, dass es eine europäische Profiliga auf hohem Niveau geben wird“, sagte er, „und Stuttgart Surge wird ganz sicher dabei sein. Wir wollen den besten Wettbewerb.“ Und weitere Momente feiern, die unvergessen bleiben werden.