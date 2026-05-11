Große Freiflächen-PV-Anlage: Mit direkter Leitung zu Bosch – erster Solarpark im Kreis Ludwigsburg am Netz

Gefühlt rauschen die Schnellzüge im 15-Minuten-Takt vorbei. Die Böden sind zudem nicht sonderlich fruchtbar. Zum Wohnen wäre die 6,2 Hektar große Ackerfläche an der Bahntrasse zwischen dem Schwieberdinger Gewerbegebiet und dem Markgröninger Steinbruch insofern denkbar ungeeignet, für Landwirte war sie wenig ergiebig. Völlig unbeeindruckt von der Geräuschkulisse und der Substanz im Untergrund sind dagegen die PV-Module, die hier seit Montag, 11. Mai, grünen Strom für bilanziell rund 2500 Haushalte produzieren – im ersten Solarpark überhaupt, der im Kreis Ludwigsburg entstanden ist.