Verliebt sein funktioniert nicht ohne sie, im Streit kochen sie über und Jungs sollen ja viel zu selten über sie sprechen - Gefühle. In Ludwigsburg widmet sich eine ganze Ausstellung diesem Thema und verspricht sich und seine Gefühle kennenzulernen, wahrzunehmen und auszudrücken. Denn „wir haben sie immer dabei, manchmal sind sie uns aber gar nicht bewusst“, sagt Leonie Fuchs, Kuratorin der Ausstellung.

Was ist eine Mitmach-Ausstellung?

Zehn verschiedene Stationen sind in der Ausstellung „Große Gefühle“ aufgebaut. Jede steht für ein Gefühl - Trauer, Überraschung, Ekel, Angst, Wut und Freude. Sie alle haben ihre Berechtigung, sagt Dr. Alke Hollwedel, Leiterin des Museums. In der Ausstellung wird sie von einem „Gefühlsfreund“ präsentiert– einer bildlichen Darstellung des jeweiligen Gefühls. Der Ekel trieft vor Schleim und hat große Glupschaugen, die Überraschung ähnelt einer fluffigen Wolke und die Wut ist rot und stachelig. So stellt sich zumindest das Design Studio Erika die Gefühle vor. Sie hat die Ausstellung erstellt und setzen in ihrem Konzept auf einen spielerischen Umgang mit den Gefühlen, sowie bildstarken Metaphern.

Auflegen als DJ Schlotter und ein Wutumhang – die „Große Gefühle“-Ausstellung

Um sich ihren Ängsten zu stellen, können Kinder in die Rolle des „DJ Schlotter“ schlüpfen und an einem Mischpult Musik abspielen. Für den Gruselfaktor sorgen entsprechende Soundeffekte wie Kettenrasseln oder Schreie.

Überraschungen gibt es dagegen in einer kleinen Zaubershow. Aus einer Kiste können sich die Gäste an verschiedenen magischen Gegenständen bedienen und einfache Zaubertricks vorführen.

Und auch die Trauer kommt vor. Hier in Form eines großen grauen Steins. Berührt man ihn mit der Hand, verfärbt sich die Stelle bunt.

Die Wut kann dagegen einfach abgeschüttelt werden. Dafür steht ein Umhang , der mit symbolischen Wut Kugeln bestückt ist. Schüttelt man sich kräftig, fallen sie ab.

Kurze Videos und Texte erklären, wie die Gäste bei den Stationen mitmachen können. Sie sind in möglichst einfacher Sprache verfasst, so Hollwedel. Niemand solle ausgeschlossen werden und es sei Wert darauf gelegt worden, die Stationen möglichst intuitiv zu gestalten.

An wen richtet sich die Ausstellung in Ludwigsburg?

Mit ihrem bunten und spielerischem Konzept richtet sich das Museum Ludwigsburg speziell an Kinder. Sie sollen hier die Möglichkeit bekommen in andere Rollen zu schlüpfen und neue Erfahrungen zu sammeln.

Auch ganze Schulklassen können die Ausstellung besuchen. Die entsprechenden Termine seien jedoch schon alle ausgebucht. Aber auch Eltern können hier etwas lernen. Infotafeln vermitteln Wissen und spannende Fakten. Wie, dass Kinder 200 mal mehr am Tag lachen als Erwachsene. Wer hätte es gedacht?

Daneben sei die Ausstellung beliebt bei Pädagogen und Erziehern, wie Hollwedel mitteilt. Die Ausstellung biete demnach Inspiration für deren Arbeitsalltag.

Familie Merten aus Nordrhein-Westfalen bastelt am Knetetisch. Foto: Frederik H/errmann

Wie kommt die Ausstellung „Große Gefühle“ an?

Die ersten Gäste haben die Ausstellung bereits besucht, wie die Familie Merten aus Nordrhein-Westfalen. Vater, Mutter und die zwei Töchter machen gerade Urlaub in Ludwigsburg. In der Ausstellung hatten sie großen Spaß. Gezeigt haben sie den an einem Tisch. Dort lag Knete bereit, mit der die Familie kreativ ausdrückte, was ihnen Freude bereitet. Mutter und Tochter kneteten Blumen, die andere ein Pferd. Der Vater versuchte sich dagegen an einem Feuerwehrauto. Auch das bedeutet für ihn Freude, wenn die Feuerwehrleute beispielsweise eine Katze vom Baum retten muss. Für die Familie ist die Ausstellung eine schöne Möglichkeit sich auszutauschen und sich besser kennenzulernen, wie Mutter Sandra sagt.

Wann kann die Ausstellung „Große Gefühle“ besucht werden?

„Große Gefühle“ kann bis zum 06.04.2025 im Ludwigsburg Museum besucht werden.

Geöffnet hat sie von Dienstag bis Sonntag, 10-18 Uhr.

Bis 12 Uhr ist die Ausstellung reserviert für Schulklassen.

Um die Ausstellung zu besuchen, ist eine Anmeldung notwendig. Hierfür kann auf der Internetseite des Museums ein entsprechendes Zeitfenster ausgewählt werden.

Workshops neben der Ausstellung in Ludwigsburg

Neben der Ausstellung bietet das Museum verschiedene Workshops an. An mehreren Terminen kann hier zum Thema Gefühle gebastelt werden. Hierfür wird eine Anmeldung empfohlen.

Keine spezielle Anmeldung braucht es dagegen für den Bilderbuchsamstag. Eine Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigsburg in der Mitarbeiter zum Thema Gefühle vorlesen.

Lohnt sich die Ausstellung?

Mit „Große Gefühle“ hat das Museum Ludwigsburg eine Ausstellung geschaffen, die zum Mitmachen einlädt. Wer von einem Museum lange Texttafeln und Exponate erwartet, wird hier nicht fündig. Alle Kinder und Erwachsenen, die sich neugierig und offen mit ihren Gefühlen auseinandersetzen wollen, sind dagegen hier genau richtig. Und alle, die es nicht sind, können vielleicht erfahren wieso.

Die Ausstellung

Kosten:

Das Museum verlangt keinen festen Preis. Jeder soll so viel zahlen wie er oder sie will.

Ausblick:

Ab Mai bis Oktober 2025 findet „Große Gefühle“ im städtischen Museum Schwörhaus in Esslingen statt.