Weil der Stadt plant für das nächst Jahr Investitionen in Millionenhöhe, trotz leerer Kassen. Welche Projekte Priorität haben und warum die Grundsteuer C vorerst nicht kommt.
01.12.2025 - 10:04 Uhr
In der Keplerstadt hat man Großes vor der Brust: Mehrere Großprojekte laufen hier derzeit, viele davon sind, so predigt man es in den städtischen Gremien gerne, Pflichtaufgaben. Ein funktionierender Bauhof, Kindergarten, Kanäle – in all dies hat man in Weil der Stadt angesichts der leeren Stadtkassen viele Jahre nicht investiert, jetzt läppert es sich.