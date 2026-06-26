Liegewiese, Pommes am Kiosk oder Rutschen für die ganze Familie? Freibadfans haben im Rems-Murr-Kreis eine große Auswahl. Wir wollen wissen: Welches Freibad ist das beste – und warum?

Action auf der Riesenrutsche oder verträumtes Idyll am Waldrand: Mit seinen Badeseen und Freibädern hat der Rems-Murr-Kreis für kleine und große Wasserratten viel Abwechslung zu bieten. Nervenkitzel auf dem Sprungturm und großzügige Schwimmerbecken sind zwischen Murrhardt und Urbach ebenso zu finden wie familientaugliche Geheimtipps fürs Baden in der Natur.

Doch welche Freibäder stehen für die Menschen im Rems-Murr-Kreis eigentlich ganz oben auf der Favoritenliste? Zählt eine angenehme Wassertemperatur mehr als eine schattige Liegewiese? Und ist ein ausreichend großer Parkplatz vor dem Kassenhäuschen für viele Badegäste wichtiger als Beachvolleyballfeld und Kinder-Planschbecken?

Große Umfrage: Welches Freibad im Rems-Murr-Kreis ist das beste?

Wir wollen es jetzt wirklich wissen: Mit Blick auf die Hitzewelle starten wir unsere große Online-Umfrage und suchen das beste Freibad im Rems-Murr-Kreis.

Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab und verraten Sie uns, was dieses Freibad für Sie so besonders macht. Die Umfrage läuft vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2026. Jede Stimme zählt, um den wahren Champion der Freibäder im Rems-Murr-Kreis zu finden. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! Den Gewinner der Abstimmung stellen wir mit einer ausführlichen Reportage vor – und wer sich im Rahmen der Umfrage für unseren Newsletter registriert, verpasst das Ergebnis auf keinen Fall.

Die Umfrage finden Sie im Netz unter https://stzlinx.de/173b