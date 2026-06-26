Liegewiese, Pommes am Kiosk oder Rutschen für die ganze Familie? Freibadfans haben im Rems-Murr-Kreis eine große Auswahl. Wir wollen wissen: Welches Freibad ist das beste – und warum?
26.06.2026 - 13:30 Uhr
Action auf der Riesenrutsche oder verträumtes Idyll am Waldrand: Mit seinen Badeseen und Freibädern hat der Rems-Murr-Kreis für kleine und große Wasserratten viel Abwechslung zu bieten. Nervenkitzel auf dem Sprungturm und großzügige Schwimmerbecken sind zwischen Murrhardt und Urbach ebenso zu finden wie familientaugliche Geheimtipps fürs Baden in der Natur.