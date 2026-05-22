Erfrischungen am See, Snacks im Wald oder Vesper am Spielplatz? Biergartenfans haben im Kreis eine große Auswahl. Wir wollen wissen: Welche Freiluft-Gastro ist die beste – und warum?

Sonnenstrahlen auf der Haut, geselliges Gemurmel und Klirren von Gläsern, der Duft von frischen Spezialitäten in der Luft und ein kühles Getränk in der Hand – so lassen sich Frühlings- und Sommertage im Rems-Murr-Kreis aushalten. Unsere Region ist reich an idyllischen Orten unter freiem Himmel, die zum Verweilen, Genießen und Abschalten einladen.

So unterschiedlich die Biergärten im Landkreis auch sind – sie alle haben ihre treuen Stammgäste und ihren ganz eigenen Charme. Doch jetzt wollen wir wissen: Welcher Biergarten ist für unsere Leser der schönste im Rems-Murr-Kreis?

Biergärten im Rems-Murr-Kreis: Die Favoriten unserer Community

Im vergangenen Jahr haben wir die Follower unserer lokalen Facebook-Seite „StZ Rems-Murr“ gefragt, welchen der vielen Biergärten im Landkreis sie besonders empfehlen können. Dabei haben sich einige Favoriten herauskristallisiert, die für viele die Inbegriffe der Biergartenkultur sind:

Der Welzheimer Biergarten am Tannwald

Der Weilermer Biergarten in Leutenbach-Weiler zum Stein

Der Stadtbiergarten Schorndorf

Das Waldheim Backnang („Bei Vesna“)

Die Biergärten am Ebnisee (Raders Waldschänke und Engeles Biergarten)

Das Biergärtle in Weissach im Tal

Der CBC-Biergarten Schützenhaus in Korb

Der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen

Der Biergarten des Schlichenhöfle (Landgasthof Birkenhof in Althütte)

Doch jetzt wollen wir es wirklich wissen: Mit Blick auf die anstehende Saison starten wir deshalb unsere große Online-Umfrage und suchen den allerschönsten Biergarten im Raum Backnang, Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt, Fellbach und allen Orten dazwischen. Uns interessiert: Was macht Ihren Favoriten so einzigartig? Ist es die idyllische Lage und eine besonders schöne Aussicht? Schmeckt das Bier dort außergewöhnlich frisch oder das Essen unvergleichlich gut? Oder sind es die herzlichen Betreiber und der besondere Service, die den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen?

Stimmen Sie jetzt für einen unserer Nominierten ab oder schlagen Sie Ihren ganz persönlichen Geheimtipp vor, den wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Die Umfrage läuft vom 22. bis zum 25. Mai 2026. Jede Stimme zählt, um den wahren Champion der Biergartenkultur im Rems-Murr-Kreis zu finden. Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Favoriten und die Begründungen und freuen uns auf eine rege Beteiligung! Den Gewinner der Abstimmung stellen wir mit einer ausführlichen Reportage vor – und wer sich im Rahmen der Umfrage für unseren Newsletter registriert, verpasst das Ergebnis auf keinen Fall.

Die Umfrage finden Sie im Netz unter stzlinx.de/rems-murr-biergarten