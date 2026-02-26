Große Pläne für Landesstraße: Firmenchef will Geld für Spielplatz und Straßen-Übertunnelung stiften

Unter Gerhard Ralls Regie entwickelte sich der Marbacher Spannmittelspezialist Hainbuch von einer kleinen Firma mit 34 Mitarbeitern zu einem Unternehmen, für das weltweit rund 800 Frauen und Männer tätig sind. Bis heute brütet der 84-Jährige über frischen Ideen, versucht, andere damit anzuzünden. Eine seiner neuesten Überlegungen betrifft zwar nicht die Firma, ist aber dennoch spektakulär: Rall schwebt vor, die Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Ludwigsburg in einem Teilbereich zu überspannen und in einem Korridor hinauf zur Ludwigsburger Straße einen Abenteuerspielplatz anzulegen.