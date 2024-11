Seit Jahren sammelt ein Ulmer Bürgerverein Spenden für ein so genanntes Einstein Discovery Center. Dann wurde der renommierte Architekt Daniel Libeskind engagiert. Am Sonntag präsentierte der US-Amerikaner einen spektakulären Gebäudeentwurf. Kann er je finanziert werden?

Rüdiger Bäßler 25.11.2024 - 15:34 Uhr

Der Architekt Daniel Libeskind ist Amerikaner, Nancy Hecker-Denschlag ist Amerikanerin, und ganz und gar undeutsch, weil endlos euphorisch, klang, was die beiden am Sonntag am Ulmer Donauufer zu sagen hatten. „Wer hat Bilbao gekannt, bevor das Guggenheim-Museum dort war?“, rief die Vorsitzende des Vereins Einstein Discovery Center mit Emphase in eine einberufene Journalistenrunde.