Bei einer zweiwöchigen Schwerpunkt-Aktion überprüft die Polizei 1400 Personen. Die Aktion richtet sich gegen Einbrecher, ertappt werden allerdings tendenziell Andere.
07.11.2025 - 14:20 Uhr
Zum Beginn der dunklen Jahreszeit hat das Polizeipräsidium Aalen an einer landesweiten Aktion gegen Wohnungseinbrüche teilgenommen – mit 27 Kontrollaktionen in den Landkreisen Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Ostalb. Daran waren laut der Polizei nicht nur sämtliche Reviere, sondern auch die Verkehrs- und die Kriminalpolizei beteiligt.