Groß, etwas kleiner, hell, dunkel – Leonberger Hunde sehen oft ganz unterschiedlich aus. Rund 120 Tiere mit ihren Halterinnen und Haltern aus 15 Nationen waren nun bei der Schau des Deutschen Clubs für Leonberger Hunde in Leonberg dabei.

Marius Venturini 30.09.2024 - 13:18 Uhr

Alma liegt ausgestreckt auf ihrer Decke und schaut auf die andere Seite der Absperrung. Sie ist erst in ein paar Minuten an der Reihe, noch ist Pause. Gleich aber wird ihr großer Moment kommen, wenn sie sich präsentieren und ihre Runden im Wiesenrechteck drehen darf. Ganz genau betrachtet wird sie dann, ihr Gang beäugt, außerdem werden mit einem beherzten Griff ihre Zähne kontrolliert. Dass sie noch nicht so gut mit den anderen kann, das wird schon noch. Alma ist schließlich erst gut neun Monate alt – dafür aber schon ziemlich groß, wie es Leonberger Hunde nun mal so an sich haben.