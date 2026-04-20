Große Schnitzel-Umfrage: Hier gibt es die besten Schnitzel im Kreis Esslingen – das sind die Top 6

Die gute Nachricht vorweg: Unsere Umfrage zeigt, dass es offensichtlich viele Restaurants im Kreis Esslingen gibt, die richtig gute panierte Schnitzel zubereiten. Insgesamt verteilten sich die Stimmen der 677 Umfrageteilnehmer auf fast 120 Restaurants. Geschmäcker sind verschieden. Manchmal sind es vielleicht nur Kleinigkeiten, die mitentscheiden, wo man am liebsten isst: Manche empfinden das Interieur als heimelig, andere verbinden ein besonderes Event wie die eigene Hochzeit oder Konfirmation mit einem Restaurant, wieder anderen schmeckt es in einem Lokal einfach wie bei Mutter.

Trotzdem sticht der Gewinner der Schnitzel-Umfrage deutlich heraus. Das ist wohl kein Zufall. Das Gewinner-Restaurant gewann bereits im Jahr 2024 eine Umfrage des Falstaff-Magazins und wurde zum besten Schnitzel-Restaurant Baden-Württembergs gekürt. Das Falstaff ist nach eigenen Angaben „das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum.“

Große Freude bei den Siegern

Aber jetzt Schluss mit der Spannung: Mit 118 Stimmen gewinnt die „Kleine Traube“ in Esslingen deutlich. Das Restaurant in der Franziskanergasse 9 hat sich der schwäbischen Küche verschrieben. Beim Geschäftsführer Thorsten Obergfell und den Mitarbeitern ist die Freude über den Sieg groß. Seit elf Jahren betreibe der 58-Jährige die Kleine Traube – zum großen Teil noch mit derselben Mannschaft, wie Obergfell sagt. Vielleicht ein Geheimnis von „Träubles berühmte Schnitzele“, wie sie auf der Speisekarte angepriesen werden? „Es sind viele kleine Rädchen, die ineinandergreifen: Wir haben ein schönes Lokal, super Personal und eine gute Küche“, sagt der gelernte Hotelfachmann Obergfell – aber das sei natürlich nicht alles: „Wir machen fast alles selbst.“ Auch Spätzle und Maultaschen würden beispielsweise nicht zugekauft. Für die Schnitzel hätten sie natürlich ein spezielles Weckmehl und sie werden in Butterschmalz ausgebraten – mehr will er uns bei einem Besuch in der Küche verraten.

„Wir machen fast alles selbst“, sagt Thorsten Obergfell, der Geschäftsführer der Kleinen Traube Foto: Pressefoto Horst Rudel

Wo gibt es noch gute Schnitzel im Kreis Esslingen?

Auf den zweiten Platz – mit immerhin 82 Stimmen – wurde das Gasthaus zum Bock in Reichenbach gewählt. „Neben der zentralen und dennoch ruhigen Lage sind es vor allem der persönliche, unkomplizierte Service und die angenehme Atmosphäre, die viele Gäste immer wieder gern zu uns kommen lassen“, heißt es auf deren Internetseite. Das Restaurant mit Biergarten befindet sich in der Karlstraße 6.

Ab Platz drei geht es deutlich enger zu: Hier trennen die Lokale nur wenige Stimmen voneinander. Der dritte Platz (24 Stimmen) geht an das Gasthaus Waldhorn in Aichwald (Bergstraße 11) – mit nur einer Stimme Vorsprung vor dem Stumpenhof in Plochingen.

Die Plätze fünf und sechs gehen mit jeweils 22 Stimmen ans Bergeck in Esslingen (Breitingerstraße 26) und an Bauze in Neuhausen (Esslinger Straße 53).