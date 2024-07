Wegen eines Messerangriffs soll es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei am Bahnhof in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen sein. Hubschrauber und Krankenwagen sollen vor Ort sein. Die Polizei bestätigt bislang nur einen Einsatz.

Frank Ruppert 17.07.2024 - 17:02 Uhr

Mehrere Verletzte gibt es bei einem Vorfall am Bahnhof in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg). Es gebe aktuell einen Polizeieinsatz, bestätigte eine Sprecherin. „Derzeit ist die Kripo vor Ort und ermittelt“, sagt Yvonne Schächtele vom zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Der Zugverkehr laufe normal weiter. In sozialen Medien berichteten Menschen von einem Messerangriff. Dies bestätigte die Polizei allerdings zunächst nicht. Sie will sich nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn in Kürze zu dem Vorfall äußern.