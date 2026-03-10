Großeinsatz für Rettungskräfte am Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium: Es wurde Pfefferspray versprüht, es gibt mehrere Verletzte. Schüler wurden in der Georgii-Halle untergebracht.
10.03.2026 - 14:47 Uhr
Am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg gab es am Dienstagmittag einen großen Einsatz für die Rettungskräfte. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde im Schulgebäude Pfefferspray versprüht. Mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrer seien betroffen und würden derzeit vom Rettungsdienst betreut. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 14.13 Uhr ein.