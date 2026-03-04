Ein Skoda in einer Böschung bei Unterriexingen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 28-Jähriger hatte den Wagen in der Nacht nach einem Unfall dort zurückgelassen.

Ein verlassener Skoda hat am Mittwochmorgen einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz bei Unterriexingen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein anderer Autofahrer das beschädigte Fahrzeug kurz nach 7 Uhr in einer Böschung an der Enz neben der Großsachsenheimer Straße entdeckt. Nachdem er keine Personen darin vorfand, alarmierte der Mann die Polizei.

Geldbeutel im Auto liegen gelassen Während Polizisten sich das Auto genauer ansahen, ließ die Feuerwehr ein Boot zu Wasser, um die Enz nach Personen abzusuchen. Letztlich wurde ein Geldbeutel im Auto gefunden, welcher auf die Spur eines 28-Jährigen führte. Dieser dürfte bereits in der Nacht die L1141 aus Großsachsenheim kommend entlang gefahren sein, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Die Feuerwehr suchte die Enz nach Personen ab. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Laut Polizei überfuhr der 28-Jährige daraufhin wohl die Großsachsenheimer Straße, rollte eine Böschung hinab und prallte anschließend gegen einen Baum. Danach ergriff er zu Fuß die Flucht und ließ seinen Wagen zurück. Der Grund für den Unfall dürfte in einer Kombination aus Alkoholkonsum und überhöhter Geschwindigkeit gelegen haben. Jedenfalls ergab ein entsprechender Test am Mittwochmorgen noch einen Wert von etwa 0,8 Promille.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte

Der 28-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun außerdem wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.