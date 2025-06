Bei der Polizei geht ein Notruf ein, weil ein Kind in Baden-Württemberg in ein Auto gezerrt und entführt worden sein soll. Doch der Einsatz nimmt eine kuriose Wendung.

dpa 30.06.2025 - 17:39 Uhr

Iffezheim - Weil ein Kind stark protestierte als seine Eltern es von einem Fest abholen wollten, haben andere Kinder eine Entführung vermutet - und damit einen größeren Polizeieinsatz in Baden-Württemberg ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, rückten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Iffezheim (Kreis Rastatt) rund ein Dutzend Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber aus.