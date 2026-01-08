Am frühen Morgen werden Anwohner in Albstadt durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohngebäude stürzt ein - nach einer Familie wird gesucht.

dpa 08.01.2026 - 12:14 Uhr

Albstadt - Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt könnte sich eine Familie im Haus befunden haben. Zuvor hatte es in dem Haus im Ortsteil Tailfingen eine Gasexplosion gegeben, wie die Polizei mitteilte. Bis zu drei Menschen könnten demnach verschüttet worden sein, nach ihnen werde weiter gesucht. Verletzte oder Tote seien bisher nicht gefunden worden, sagte der Bürgermeister von Albstadt, Roland Tralmer.