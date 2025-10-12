Mitten in Gießen fallen Schüsse in einem Wettbüro, drei Männer werden verletzt. Was die Ermittler inzwischen herausgefunden haben.

dpa 12.10.2025 - 16:03 Uhr

Gießen - Nach den Schüssen in der Innenstadt von Gießen mit drei Verletzten ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der 33-Jährige befinde sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.