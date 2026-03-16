Am Montagmorgen klagen mehrere Menschen in der Eichendorffschule über Atembeschwerden. Der Verdacht: Reizgas. Es folgt ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei.
16.03.2026 - 13:38 Uhr
Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Eichendorffschule in Böblingen hat am Montagmorgen die Stadt in Aufregung versetzt. Um 9.45 Uhr hatten mehrere Personen über Atembeschwerden und Hustenreiz geklagt. Schnell bestand der Verdacht auf Reizgas, um welchen Stoff es sich aber genau handeln könnte, war lange Zeit völlig unklar. Am Mittag berichtete dann die Polizei: „Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse handelt es sich bei dem verantwortlichen Stoff um einen Reizstoff, aber nicht um einen Gefahrenstoff.“