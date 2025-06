Kellerbrand in der Lauchstraße

Großeinsatz in Böblingen

Die Polizei meldet einen Kellerbrand in Böblingen. Zehn Personen müssen mit Drehleitern aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Ulrich Stolte 03.06.2025 - 10:37 Uhr

Um 10.03 Uhr schrillten die Alarmglocken. Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lauchstraße in Böblingen hatten dicken Rauch entdeckt, der aus dem Keller drang und wenig später das Treppenhaus unpassierbar machte. Die Pizzeria im Erdgeschoss hatte noch geschlossen, bereits in Betrieb war jedoch eine Arztpraxis im Obergeschoss. Wenig später waren die Feuerwehren von Böblingen und Sindelfingen vor Ort, zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst folgten.