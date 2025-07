Eine Frau fürchtet, dass in Ditzingen ein oder mehrere Kinder in den stark angeschwollenen Fluss gefallen, gar ertrunken sein könnten. Sie alarmiert den Notruf.

Stefanie Köhler 27.07.2025 - 18:28 Uhr

So eine Aufregung erleben Einsatzkräfte auch nicht alle Tage: Sowohl zwei Notärzte als auch zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Ditzingen, die DLRG und die Polizei wurden am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Einsatz am Schulzentrum in der Glemsaue gerufen. Eine Passatin hatte den Notruf gewählt, weil sie die Sorge hatte, dass eines oder mehrere Kinder im Grundschulalter in die Glems gefallen sein könnten.