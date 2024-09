Am Bodensee läuft nachts ein Großeinsatz der Polizei. Es wird nach einem Mann gesucht. Später kommt die Entwarnung.

mmf/dpa 13.09.2024 - 08:49 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht mit einem Großaufgebot in Konstanz nach einem möglicherweise bewaffneten Mann gefahndet. Der 18-Jährige war am Donnerstagabend nach einer Auseinandersetzung in einem Hotel der Bodenseestadt mit einem E-Roller in den Schweizer Nachbarort Kreuzlingen geflüchtet, wie die Polizei berichtete.