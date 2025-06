Großeinsatz am Donnerstagnachmittag: Beim Brand einer Sauna in der Oberen Burghalde in Leonberg rettet die Feuerwehr drei Personen.

Marius Venturini 05.06.2025 - 16:28 Uhr

Zu einem schweren Brand ist es am Donnerstagnachmittag in Leonberg gekommen. Laut ersten Informationen der Feuerwehr brennt derzeit in der Oberen Burghalde in einem siebenstöckigen Gebäude eine Sauna. Wie der Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann vom Ort des Geschehens berichtet, konnten drei Personen gerettet werden. Wie viele Menschen betroffen sind und ob es Verletzte gibt, dazu konnte er noch nichts Genaueres sagen.