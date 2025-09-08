Vermutlich nach einer Zechtour zieht es einen 38-Jährigen auf die Höhen in der Altstadt. Polizei und Feuerwehr haben Mühe, ihn wieder auf den Boden zu bringen.
08.09.2025 - 14:22 Uhr
Keine Ruhe hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste am Samstagabend in Leonberg. Nachdem der Einsatz wegen der einsturzgefährdeten Scheune in Höfingen glimpflich ausgegangen war, mussten die Einsatzkräfte kurze Zeit später in die Altstadt eilen. Dort war um 0.45 Uhr ein Mann auf einem Dach in der Hinteren Straße gesichtet worden.