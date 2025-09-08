Vermutlich nach einer Zechtour zieht es einen 38-Jährigen auf die Höhen in der Altstadt. Polizei und Feuerwehr haben Mühe, ihn wieder auf den Boden zu bringen.

Keine Ruhe hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste am Samstagabend in Leonberg. Nachdem der Einsatz wegen der einsturzgefährdeten Scheune in Höfingen glimpflich ausgegangen war, mussten die Einsatzkräfte kurze Zeit später in die Altstadt eilen. Dort war um 0.45 Uhr ein Mann auf einem Dach in der Hinteren Straße gesichtet worden.

Eine Zeugin hatte gemeldet, dass der Mann auf das Dach gekletterte sei und sich dort nun hin und her bewegen würde. Feuerwehr und Polizei rückten mit großem Aufgebot an. Der 38-Jährige, der vermutlich betrunken war, torkelte auf dem Dach herum. Die Aufforderungen der Beamten, sich hinzusetzen und dem Rand des Daches fernzubleiben, ignorierte er.

Als sich die Feuerwehr mit einer Drehleiter in Stellung gebracht hatte, kletterte der 38-Jährige über ein Fenster in eine weitere Wohnung des Hauses. Der Polizei gegenüber verhielt er sich alles andere als kooperativ.

Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der 38-Jährige erneut auf das Dach klettern würde, nahmen sie ihn sicherheitshalber mit aufs Revier, wo er die Nacht verbringen durfte. Der Einsatz konnte gegen 2 Uhr beendet werden.