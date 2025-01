Sindelfingen Feuerwerkskörper steckt Balkon in Brand

Vermutlich durch einen verirrten Feuerwerkskörper ist in der Silvesternacht der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Durch die zerstörte Balkontür drangen die Flammen ins Innere der Wohnung ein und setzten Möbel in Brand.