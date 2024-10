Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus – 100.000 Euro Schaden

Großeinsatz in Ludwigsburg

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Ludwigsburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei Personen verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nina Scheffel 01.10.2024 - 06:56 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.