Mann verletzt mehrere Fahrgäste in ICE

Großeinsatz in Niederbayern

In einem Zug geht ein Mann auf Menschen los. Er wird festgenommen. Viele Fragen sind noch offen.

dpa 03.07.2025 - 16:30 Uhr

Straßkirchen - Ein Mann hat in einem ICE in Niederbayern mehrere Passagiere angegriffen. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Er habe bei dem Angriff gefährliche Gegenstände eingesetzt.