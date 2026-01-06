Beim Einsturz eines Treppenhauses sind am Dienstag in Oppenweiler sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Das Unglück war während der Bergung eines Patienten geschehen.

Beim Einsturz eines Treppenhauses in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstagvormittag sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Laut der Polizei war das Unglück gegen 10 Uhr während eines Einsatzes der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wegen eines medizinischen Notfalls geschehen. Die Ursache ist der Polizei zufolge noch unklar.

Beim Einsturz des Treppenhauses in einem älteren renovierten Haus seien sechs Personen verletzt worden, darunter vier Feuerwehrleute, einer von ihnen zog sich schwere Verletzungen zu. Zudem wurden eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes und ein Bewohner des Einfamilienhauses schwer verletzt. Zwei weitere Personen hätten bei dem Unglück einen Schock erlitten und seien vor Ort betreut worden.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: SDMG

Die Freiwillige Feuerwehr Oppenweiler war zur Unterstützung des Rettungsdienstes wegen der Versorgung eines Patienten angefordert worden, da sich dessen Transport wegen der engen baulichen Gegebenheiten in dem Haus schwierig gestalteten. Um eine sichere Rettung zu ermöglichen, war sogar ein Feuerwehrwagen mit Drehleiter aus Backnang angefordert worden. Doch dem Vernehmen nach verschlechterte sich der Zustand des Patienten während des Einsatzes massiv, weshalb entschieden worden sei, ihn möglichst schnell über das Treppenhaus zu bergen. Dabei sei es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Einsturz gekommen. Das Haus sei laut der Feuerwehr indes einsturzgefährdet.

Die Feuerwehren Backnang, Oppenweiler, Sulzbach/Murr, Spiegelberg und Großerlach waren mit zehn Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit acht Rettungswagen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber ausgerückt. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen im Einsatz.