Am Freitagmittag will die Polizei in Stuttgart einen Haftbefehl vollstrecken. Der Verdächtige reagiert nicht – und könnte eine Schusswaffe haben. Ein Großeinsatz läuft an.
27.03.2026 - 14:27 Uhr
Es ist ein Routineeinsatz, der sich öffentlichkeitswirksam auswächst. Zahlreiche Menschen beobachten am Freitagmittag ein großes Polizeiaufgebot in der Stuttgarter Türlenstraße. Mehrere Mannschaftswagen, Kriminalpolizei und schließlich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) treffen ein. Ein Teil der umliegenden Straßen wird abgesperrt.