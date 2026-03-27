Am Freitagmittag will die Polizei in Stuttgart einen Haftbefehl vollstrecken. Der Verdächtige reagiert nicht – und könnte eine Schusswaffe haben. Ein Großeinsatz läuft an.

Es ist ein Routineeinsatz, der sich öffentlichkeitswirksam auswächst. Zahlreiche Menschen beobachten am Freitagmittag ein großes Polizeiaufgebot in der Stuttgarter Türlenstraße. Mehrere Mannschaftswagen, Kriminalpolizei und schließlich ein Spezialeinsatzkommando (SEK) treffen ein. Ein Teil der umliegenden Straßen wird abgesperrt.

Hintergrund ist nach Angaben eines Polizeisprechers, dass ein Haftbefehl vollstreckt werden soll. In einem Wohnhaus an der Türlenstraße wird ein 59-Jähriger vermutet. Weshalb er abgeholt werden sollte, sagt die Polizei zunächst noch nicht. Aber offenbar können Polizeibeamte mit ihm sprechen. Er weigert sich jedoch, die Tür zu öffnen oder das Haus zu verlassen.

„Im Verlauf des Einsatzes kamen Hinweise auf, der Mann könnte Zugriff auf eine Schusswaffe haben“, sagt der Sprecher. Die Polizei umstellt daraufhin das Gebäude und fordert des SEK an. Die Einsatzkräfte können den 59-Jährigen schließlich gegen 13.30 Uhr ohne Gegenwehr festnehmen. Zu den weiteren Hintergründen will sich die Polizei im Verlauf des Tages äußern.