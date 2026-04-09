Mit einer Schusswaffe betritt ein Mann eine Sparkassenfiliale und sorgt so für einen Großeinsatz der Polizei. Später lässt er sich widerstandslos festnehmen.
09.04.2026 - 19:31 Uhr
Rommerskirchen - Ein 42-jähriger Mann hat mit einer Schusswaffe eine Sparkassenfiliale in Rommerskirchen bei Neuss betreten und so einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach etwa zwei Stunden habe der Mann sich widerstandslos festnehmen lassen, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss. Seine Schusswaffe wurde sichergestellt und entpuppte sich als Reizgaswaffe.