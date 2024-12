Polizisten wollen am Morgen zu einem Mann in Hildesheim. Der zieht sich aber in seine Wohnung zurück und verbarrikadiert sich. Ein Großaufgebot der Polizei rückt aus.

dpa 19.12.2024 - 10:48 Uhr

Hildesheim - Ein 38 Jahre alter Mann hat sich in einer Wohnung in Hildesheim verbarrikadiert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann befinde sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte sperrten den Bereich Hildesheim-Ochtersum ab und evakuierten mehrere Mehrfamilienhäuser.