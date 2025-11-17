Gleich mehrere Personen melden der Polizei im sächsischen Schöneck die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts. Einsatzkräfte suchen den Bereich ab - doch vom Objekt fehlt jede Spur.
17.11.2025 - 15:41 Uhr
Schöneck - Die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts bei Schöneck im sächsischen Vogtland hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die erste Meldung erreichte die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag, danach folgten weitere Anrufe von mehreren Personen unabhängig voneinander. Zuvor hatte die "Freie Presse" berichtet.