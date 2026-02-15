Nach dem Hochhausbrand im Berliner Osten sind zwei weitere Menschen gestorben. Dabei handelt es sich um eine 26-jährige Frau, deren Säugling bereits infolge des Feuers gestorben war, und deren zweites Kind (5), wie die Polizei mitteilte.

dpa 15.02.2026 - 12:08 Uhr

Berlin - Nach dem Hochhausbrand im Berliner Osten sind zwei weitere Menschen gestorben. Dabei handelt es sich um eine 26-jährige Frau, deren Säugling bereits infolge des Feuers gestorben war, und deren zweites Kind (5), wie die Polizei mitteilte.