Rund 2000 Menschen und 800 Fahrzeuge kamen zu einem als „Autotreffen“ beworbenen Event im Gewerbegebiet Tammerfeld im Kreis Ludwigsburg. Es spielten sich chaotische Szenen ab.
05.05.2026 - 17:47 Uhr
Ein „Autotreffen“, das über Soziale Medien beworben wurde, zog am Samstagabend einen Großeinsatz für die Polizei nach sich. Es gab erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und Lärmbelästigungen im Umfeld eines Einkaufszentrums, zudem wurden auf der Autobahn Rennen gefahren. Es spielten sich beängstigende Szenen ab.