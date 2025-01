Ein Amokalarm am Schulzentrum in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zum Glück konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Die Gründe für den Alarm waren harmloser Natur.

Christian Kempf 24.01.2025 - 15:33 Uhr

Kurzzeitig muss am Freitagmorgen heillose Aufregung unter den rund 1700 Schülern und Lehrkräften des Schulzentrums in Bönnigheim geherrscht haben. Um 8.23 Uhr war der Amokalarm angesprungen. Sofort seien Streifen unter anderem aus Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz und Ditzingen plus Kripo und Hundeführern zum Ort des Geschehens geeilt, sagt Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Der Rettungsdienst war ebenfalls nach Bönnigheim unterwegs.