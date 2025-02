Wegen eines Amokalarms durchsucht die Polizei derzeit das Innere einer Weissacher Schule. Bisher sei dabei aber noch keine Gefährdung festgestellt worden, heißt es.

Sophia Herzog 11.02.2025 - 13:28 Uhr

Wegen einer Amok-Alarmauslösung läuft an der Weissacher Ferdinand-Porsche-Schule in der Nußdorfer Straße in Weissach derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Das teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Der Alarm hatte gegen 12.15 Uhr ausgelöst. Derzeit wird das Innere der Schule von den Einsatzkräften geprüft. Bislang konnte laut Polizei keine „verdächtigen Wahrnehmungen oder eine Gefährdung vor Ort“ festgestellt werden. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Ludwigsburg sagt, gehe die Tendenz aktuell in Richtung Fehlalarm – das könne aber noch nicht abschließend bestätigt werden (Stand: 13.18 Uhr).