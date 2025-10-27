Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
27.10.2025 - 10:06 Uhr
Mexiko-Stadt - Die Buhrufe von den vollen Rängen des Foro Sol nach einer Machtdemonstration mit dem Prädikat weltmeisterlich lächelte Lando Norris einfach weg. Vier Grand Prix vor dem Ende einer jetzt schon wendungsreichen Saison führt der 25 Jahre alte Brite die WM-Wertung in der Formel 1 an und hat den Kampf um seinen ersten Titel selbst in der Hand. "Das war definitiv meine beste Leistung", sagte er nach seiner Triumphfahrt mit einem Vorsprung von über einer halben Minute auf Platz zwei.