Ein 96 Zentimeter langer Schienbeinknochen aus New Mexico deutet auf einen riesigen Tyrannosaurier hin – möglicherweise ein direkter Vorfahr von T. rex. Welche Geheimnisse über die Tyrannosaurier verbirgt der Fund noch?
Eine neue Analyse eines großen Schienbeins, das in den 1970er Jahren an einem abgelegenen Ort im Nordwesten von New Mexico ausgegraben wurde, zeigt, dass es zu einem nahen Verwandten des Tyrannosaurus rex gehört, der mehrere Millionen Jahre vor diesem riesigen fleischfressenden Dinosaurier lebte und möglicherweise ein direkter Vorfahre war.