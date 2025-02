Leonberger Pferdemarkt Vorfreude auf „das“ Fest in Leonberg

Von der Feuerwehr bis zum Marktplatz: An diesem Dienstag steppt in der Leonberger Kernstadt überall der Bär, nein, natürlich das Pferd. Zum Einstimmung und zu Erinnerung an das Traum-Wochenende gibt es jetzt die besten Bilder zu sehen.